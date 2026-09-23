Руководитель администрации президента Узбекистана встретилась с вице-президентом Google

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google Караном Бхатией и обсудила с ним возможность запуска в стране монетизации YouTube, сообщила она в своем Telegram-канале.
По словам Мирзиёевой, в Узбекистане в последние годы улучшили законодательство в сфере обработки персональных данных и цифровых платежей.
«Благодаря этому в Узбекистане будут доступны международные платежные системы», — отметила Мирзиёева.
Она подчеркнула, что у Узбекистана есть множество возможностей для партнерства с Google.
Ранее Саида Мирзиёева провела встречу с главным секретарем ООН Антониу Шутерришем.