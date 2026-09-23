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Общество

Руководитель администрации президента Узбекистана встретилась с вице-президентом Google

Саида Мирзиёева: в Узбекистане появятся международные платежные системы
Telegram-канал «Saida Mirziyoyeva»

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с вице-президентом Google Караном Бхатией и обсудила с ним возможность запуска в стране монетизации YouTube, сообщила она в своем Telegram-канале.

По словам Мирзиёевой, в Узбекистане в последние годы улучшили законодательство в сфере обработки персональных данных и цифровых платежей.

«Благодаря этому в Узбекистане будут доступны международные платежные системы», — отметила Мирзиёева.

Она подчеркнула, что у Узбекистана есть множество возможностей для партнерства с Google.

Ранее Саида Мирзиёева провела встречу с главным секретарем ООН Антониу Шутерришем.

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