Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Женщина копала землю в поисках червей для рыбалки и нашла 24100 серебряных монет

Шведка нашла клад из 24100 серебряных монет, копая червей для рыбалки
Richard Grönwall

Женщина в Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки и нашла 24100 серебряных монет, пишет местное издание Raa.

В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. За находку женщине, обнаружившей сокровище, выплатят €350 тысяч.

Женщина нашла клад на территории муниципалитета Сёдертелье. В составе клада около 24100 серебряных монет и еще 144 предмета эпохи викингов и раннего Средневековья. Большая часть находок изготовлена из серебра, однако среди них есть позолоченные изделия и несколько золотых предметов.

По данным Шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился и имеет исключительно высокую историческую ценность. Находка может дать исследователям новые сведения об экономике, торговых связях и устройстве общества в ранней истории Швеции.

Женщина, обнаружившая клад, сразу сообщила о нем властям и выполнила все предусмотренные законом требования.

«Компенсация должна быть справедливой. Она не должна ущемлять интересы нашедшего, но и не должна быть настолько высокой, чтобы поощрять незаконный поиск кладов», — говорится в заявлении чиновников.

Ранее сообщалось, что мужчина копал в саду землю и нашел серебряный клад викингов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!