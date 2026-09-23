Женщина копала землю в поисках червей для рыбалки и нашла 24100 серебряных монет

Шведка нашла клад из 24100 серебряных монет, копая червей для рыбалки

Женщина в Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки и нашла 24100 серебряных монет, пишет местное издание Raa.

В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. За находку женщине, обнаружившей сокровище, выплатят €350 тысяч.

Женщина нашла клад на территории муниципалитета Сёдертелье. В составе клада около 24100 серебряных монет и еще 144 предмета эпохи викингов и раннего Средневековья. Большая часть находок изготовлена из серебра, однако среди них есть позолоченные изделия и несколько золотых предметов.

По данным Шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился и имеет исключительно высокую историческую ценность. Находка может дать исследователям новые сведения об экономике, торговых связях и устройстве общества в ранней истории Швеции.

Женщина, обнаружившая клад, сразу сообщила о нем властям и выполнила все предусмотренные законом требования.

«Компенсация должна быть справедливой. Она не должна ущемлять интересы нашедшего, но и не должна быть настолько высокой, чтобы поощрять незаконный поиск кладов», — говорится в заявлении чиновников.

Ранее сообщалось, что мужчина копал в саду землю и нашел серебряный клад викингов.