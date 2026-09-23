Родителям объяснили влияние детского сада на жизнь ребенка

Ребенка не следует лишать посещения детского сада, поскольку ему необходима социальная среда и общение со сверстниками. Об этом в разговоре с НСН предупредила руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, многодетная мама, биохимик Алена Бергер.

По словам специалиста, детский сад является нужной ребенку социальной средой, которая подготавливает его к школьным годам.

Педагог предупредила, что если родители принимают решение не отдавать малыша в детский сад, то они должны обеспечить ему другую социальную среду.

«Рано или поздно ребенок соприкоснется с такой средой. Пусть ребенок не будет ходить в ясли или в младшую группу детского сада, но тогда стоит рассмотреть старшую группу и потом подготовительные занятия перед школой», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что благодаря такому подходу психике ребенка будет проще адаптироваться к учебе в коллективе.

Врач, педиатр медицинского центра «Территория здоровья» Анна Журавлева до этого рассказала «Газете.Ru», что при частых простудах у детей в начале учебного года в школе или детском саду прием антибиотиков не требуется. По ее словам, исключением являются только подтвержденное или предполагаемое специалистом бактериальное осложнение.

Ранее Кравцов объяснил, чем должны заниматься дети в детском саду.