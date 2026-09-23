В Новосибирске пенсионерка пыталась сбежать из квартиры, спустившись по простыне

В Новосибирске спасли пенсионерку, висевшую на простыне на фасаде дома

Новосибирские спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая связала простыни и пыталась спуститься с балкона многоэтажки. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент проищошел на Красном проспекте. В пять утра экстренные службы обратился местный житель, который сообщил, что пожилая женщина пытается спуститься с балкона по связанным простыням.

На место прибыли спасатели, с помощью лестницы они поднялись на второй этаж и спасли 87-летню пенсионерку. Ее передали медикам.

До этого запертый в квартире омич спустился из окна четвертого этажа по простыням, чтобы успеть на работу, но застрял. По словам мужчины, он спешил, но его жена случайно закрыла дверь на все замки.

Ранее самарский «человек-паук» спустился с 16-го этажа по кондиционерам и попал на видео.