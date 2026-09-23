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Общество

СБУ задержала священника УПЦ за поддержку России

На Украине клирику канонической УПЦ грозит до восьми лет тюрьмы за поддержку РФ
Costin Constantinescu/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала клирика из храмов Украинской православной церкви за симпатии к России. Об этом говорится в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Ему предъявлены обвинения в оправдании действий России и призывах к захвату Киева. Как уточняется в материалах ведомства, священнослужитель также публиковал комментарии в поддержку Вооруженных сил России в социальных сетях. Теперь служителю церкви грозит до восьми лет тюрьмы.

На Украине постоянно преследуются и подвергаются нападкам представители УПЦ. До этого СБУ заявила, что клирик УПЦ Московского патриархата в Одессе задержан за якобы сотрудничество с военной разведкой России и обвинила его в государственной измене. Утверждается, что священник якобы передавал российской стороне координаты расположения украинской противовоздушной системы.

Кроме того, священников отправляют и на фронт. Так, 18 августа стало известно, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) мобилизовали клирика Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области Украины — настоятеля Крестовоздвиженского храма в селе Хворостов иерея Антония (Джежелу).

Ранее сообщалось, что на Украине насильно мобилизовали двух священников.

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