Учитель назвал главную причину хронического перегруза школьников

У учеников и их родителей есть запрос на приобретение недополученных в школе знаний с помощью репетиторов и различных дополнительных занятий. Однако такой образ жизни может привести к хроническому перегрузу ребенка. Об этом в беседе с НСН предупредил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

По словам специалиста, современная школа не способна дать ученику все нужные знания из-за перегрузки учителей и дефицита кадров. На фоне этого дети и их семьи ориентированы на всевозможные дополнительные занятия после окончания основных уроков.

При этом эксперт напомнил, что школьное расписание составляется в соответствии с СанПиНами, согласно правилам которых сложные предметы должны чередоваться с более простыми. По его мнению, проблему перегруженного расписания можно попробовать решить с помощью родительских комитетов.

«Физика может стоять в расписании шестым предметом из-за того, что учителей просто не хватает. Школа готова даже платить штрафы за несоответствие СанПиНу. Теоретически родители могут куда-то обратиться, и придет проверка. Но это системная проблема, она не лежит на поверхности. Дело совершенно не в том, что учителя бестолковые и не могут составить расписание. Проблема глубокая, и ее нужно решать реальными изменениями в образовании, связанными с финансированием и устранением дефицита кадров», — подчеркнул Казаков.

До этого замсекретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб выступил за полный переход российских школ на пятидневную учебную неделю. Он заявил, что дети должны иметь время на самореализацию, личные дела и восстановление после учебы. Гриб добавил, что в субботу ученики могут обучаться дополнительно по собственному желанию

Ранее спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ вырос почти вдвое.