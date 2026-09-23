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Общество

Юноша из Хакасии попал под суд из-за рисунка на футболке

В Хакасии юноша получил штраф из-за рисунка на футболке
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Черногорске молодой человек прогулялся в футболке с изображением растения, заработал штраф и вызовы в суд. Об этом сообщает МВД Хакасии.

В полицию обратился местный житель, который заметил на улице 18-летнего юношу с подозрительным рисунком на футболке. На одежде молодого человека было изображение наркотического растения. Правоохранители задержали нарушителя экспертиза подтвердила, что на его одежде действительно был рисунок, напоминающий коноплю.

Задержанный рассказал, что одежду купил в сети. В отношении черногорца составлен протокол за пропаганду наркотических средств, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Материалы расследования рассмотрит мировой суд.

До этого Архангельской области суд оштрафовал повара исправительной колонии за демонстрацию нацистской символики. На его спине была татуировка с надписью «Jedem das seine» («Каждому свое») — лозунг, размещенный на воротах концлагеря «Бухенвальд». Суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей.

Ранее москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки.

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