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Общество

Мужчина покусал свою девушку после того, как она решила с ним расстаться

Малайзиец избил и покусал девушку, когда она захотела с ним расстаться
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Малайзии покусал свою девушку после того, как она решила с ним расстаться, пишет Malay Mail.

В Малайзии 35-летнего мужчину оштрафовали на $1400 после того, как он признался в нападении на бывшую девушку. Инцидент произошел возле магазина. По данным суда, Мохд Айдид Хусейн поссорился со своей 30-летней бывшей девушкой в автомобиле.

Во время конфликта мужчина пригрозил расправой, если она решит окончательно прекратить с ним отношения. После этого он ударил ее и покусал за правую руку.

Если мужчина не выплатит штраф, ему грозит шесть месяцев тюрьмы. Еще $980 он должен заплатить женщины за угрозы.

Ранее в Англии бойфренд избил молотком собаку девушки и снял процесс на видео. Ему предъявили 11 обвинений, включая нападение, угрозы убийством, преследование, повреждение имущества и причинение страданий животному.

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