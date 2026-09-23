Анастасия Ракова рассказала о расширении программ концертов для пациентов столичных больниц

В больницах Москвы обновили программу культурных мероприятий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице продолжают развивать философию здорового долголетия.

«Это не только продуманная архитектура и комфортные пространства, но и атмосфера, которая помогает пациентам легче переносить лечение, а сотрудникам — сохранять ресурс для работы», — рассказала Ракова.

Культурные события становятся регулярной частью больничной жизни, а исцеляющая среда находит практическое воплощение в мероприятиях, творческих программах и живом общении. Такой подход опирается на научно подтвержденную концепцию, согласно которой само медицинское пространство способствует выздоровлению, отметила вице-мэр.

Одним из направлений, по ее словам, стал совместный проект с Департаментом культуры Москвы, в рамках которого с июня в больницах продолжают проводиться концерты, музейные выставки, спектакли и другие мероприятия.

«Искусство становится полноценным участником лечения. Правильно организованное пространство дарит спокойствие и психологическое равновесие, необходимые для начала терапии и мобилизации ресурсов организма», — добавила она.

В сентябре к проекту присоединились детская клиническая больница имени З.А. Башляевой, городские клинические больницы имени В.В. Вересаева и имени В.М. Буянова и другие. Культурная программа продолжится во взрослых и детских стационарах.

Анастасия Ракова рассказала, что за первые месяцы реализации проекта концерты посетили около 5 тыс. человек.

Забота о человеке выходит за рамки процедур и распространяется на все пространство вокруг, а сочетание современной медицины и культуры позволяет не только лечить, но и поддерживать пациентов в процессе восстановления, заключает заммэра.