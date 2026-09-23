В работе киевских интернет-провайдеров произошел сбой

В работе UTELS и «Паутина» на Украине произошла масштабная авария

Украинские интернет-провайдеры UTELS и «Паутина» сообщили о масштабном сбое в работе, говорится в публикации пресс-службы «Паутины» в Telegram-канале.

«У нас масштабная авария», — сообщили в «Паутине».

В UTELS добавили, что авария затронула киевский дата-центр, где размещается узловое оборудование компании.

«Оборудование остается без электроснабжения, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступе к услугам», — говорится в сообщении провайдера.

В конце августа министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране уничтожены 90% складов торговых сетей.

Он уточнил, что из-за этого ассортимент в магазинах может сократиться, а новая логистика будет дороже, сложнее и дольше.

28 августа издание «Страна.ua» сообщило, что крупнейшая украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела лимиты на продажу товаров в одни руки.

Ограничения действуют как в магазинах, так и при заказах через интернет. В список вошли яйца (не более шести упаковок на человека), консервы, крупы, соль, сода, сахар и другие позиции.

Ранее в Раде посчитали убытки Украины от остановки морского экспорта.