Следственный комитет возбудил дела против двух экс-судей по обвинению во взяточничестве

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела о коррупции в отношении двух бывших судей Арбитражного суда Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении бывшей судьи Наталии Поздняковой возбуждено дело по части 4 статьи 291.1 уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Еще она экс-судья Елена Рукавишникова подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

До этого сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшую судью Советского районного суда города Ростова-на-Дону Наталию Цмакалову.

В конце декабря прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Из судебных материалов следует, что дела завели против председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также в отношении еще четырех судей этой инстанции — Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова.

Ранее сообщалось, что экс-супруг «золотой судьи» пытался вывести за границу незаконно нажитые активы.