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Общество

В отношении генерала Малькова возбуждены два новых уголовных дела

Против обвиняемого в хищении топлива генерала МВД Малькова возбудили два дела
50.мвд.рф

В отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива у МВД, возбуждены два новых уголовных дела. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест генерала.

«Ходатайствую о приобщении двух постановлений от 22 сентября о возбуждении уголовных дел в отношении Малькова», — заявил следователь следователь во время выступления в суде.

Суд приобщил документы для дальнейшего рассмотрения.

7 сентября троих высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива. Под арест до 5 ноября отправлены генерал-майор Сергей Мальков, полковник внутренней службы Алексей Суяров и начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области Анна Левина. Также в деле была замешана организованная группа в лице троих топ-менеджеров ПАО «Евротранс» и председателя совета директоров компании Игоря Мартынова, а также бывших сотрудников полиции. Все фигуранты задержаны.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»). Расследование поручено Следственному департаменту МВД России. В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники преступления.

Ранее задержанному по делу о хищении топлива генерал-майору МВД стало плохо в СИЗО.

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