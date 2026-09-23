Аналитики рассказали, какие йогурты любят россияне

В России подскочили продажи йогуртов, при этом покупатели чаще всего отдают предпочтение натуральным, персиковым или клубничным вкусам. Об этом сообщили «Газете.Ru» в аналитической компании NTech.

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на вязкие (ложковые) йогурты вырос на 13% в физическом и на 18% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажи питьевых показали более скромную, но также положительную динамику: на 3% в весе и на 2% в деньгах.

«Продажи питьевых йогуртов растут примерно на одном уровне с рынком продуктов питания в целом. Что касается динамики потребления вязких, то отдельный вклад сюда внесли греческие йогурты. Только у них физические продажи выросли год к году на 67% по итогам первого полугодия 2026 года. Группа продолжает трансформацию из нишевого в массовый продукт, который ежедневно ищет на полках покупатель», – отметили в NTech.

Любимыми вкусами ложковых йогуртов у потребителей стали «натуральный», на который в первом полугодии 2026 года пришлось 26% от всех физических продаж, а также с наличием просто или в различных сочетаниях клубники — 14% и персика –- 13%.

У питьевых йогуртов безусловным лидером стали продукты с наличием вкуса клубники – 30% от продаж по итогам первого полугодия 2026 года. Затем с большим отрывом следуют позиции, где есть черника – 15% и персик – 14%, в то время как на вкус «натуральный» пришлось лишь 5% от всех продаж в данной подгруппе.

Исследование не включало категорию йогуртов для детей, пояснили в NTech.

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