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Общество

ЦОДД Москвы отозвал иск к рэперу Navai за повреждение дорожной инфраструктуры

ЦОДД Москвы отозвал иск на 91 тыс. рублей к рэперу Navai за разбитый светофор
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) отозвал иск к рэперу Наваи Бакирову на 91 тыс. рублей, связанный с повреждением дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Там указали, что Кунцевский районный суд Москвы 23 сентября прекратил производство по гражданскому делу по иску Государственного казенного учреждения города Москвы в связи с отказом истца от иска.

Согласно исковому заявлению, 5 мая Бакиров за рулем Ferrari попал в ДТП на Зубовском бульваре, повредив технические средства организации дорожного движения — транспортную колонку, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака. По уточненному сметному расчету, материальный ущерб с учетом проведенных ремонтных работ составил 91 282 рубля.

По данным Telegram-канала Mash, спорткар Наваи Бакирова двигался с существенным превышением скорости, потерял управление, развернулся и задним ходом вылетел на бордюр, ударившись об ограничители. В машине сработали подушки безопасности, поэтому водитель и пассажир не пострадали.

Сам Navai заявил Mash, что все произошло из-за плохих гоночных колес. Отсутствие номеров на машине он объяснил тем, что недавно купил Ferrari. После ДТП рэперу грозило лишение прав, но этого не случилось.

Бакиров является участником рэп-дуэта HammAli & Navai, в состав которого также входит Александр Громов.

Ранее автобус без водителя устроил массовое ДТП в Хабаровске.

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