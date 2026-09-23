Появились кадры задержания москвича, планировавшего подорвать кортеж чиновника

УФСБ России по Москве и Московской области обнародовало кадры задержания жителя столицы, который планировал теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужб задерживают злоумышленника, также на кадрах можно увидеть самодельные взрывные устройства, компоненты для которых приобрел мужчина.

О задержании жителя столицы стало известно ранее. По данным ФСБ, москвич, 1993 года рождения, являющийся участником террористической организации, готовил подрыв одного из автомобилей, входящих в состав кортежа высокопоставленного российского чиновника.

В ФСБ добавили, что мужчина изучал в интернете способы применения самодельных взрывчатых веществ, а затем купил компоненты для изготовления взрывного устройства.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ: «О содействии террористической деятельности, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Об участии в террористическом сообществе, об участии в деятельности экстремистской организации», «О приготовлении к террористическому акту», а также «О незаконном изготовлении взрывчатых веществ».

Мужчину арестовали, уточнили в ФСБ.

Ранее стало известно о задержании агента военной разведки Украины в Севастополе.