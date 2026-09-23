Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Появились кадры задержания москвича, планировавшего подорвать кортеж чиновника

ФСБ показала задержание москвича, готовившего теракт против чиновника в Москве

УФСБ России по Москве и Московской области обнародовало кадры задержания жителя столицы, который планировал теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужб задерживают злоумышленника, также на кадрах можно увидеть самодельные взрывные устройства, компоненты для которых приобрел мужчина.

О задержании жителя столицы стало известно ранее. По данным ФСБ, москвич, 1993 года рождения, являющийся участником террористической организации, готовил подрыв одного из автомобилей, входящих в состав кортежа высокопоставленного российского чиновника.

В ФСБ добавили, что мужчина изучал в интернете способы применения самодельных взрывчатых веществ, а затем купил компоненты для изготовления взрывного устройства.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ: «О содействии террористической деятельности, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Об участии в террористическом сообществе, об участии в деятельности экстремистской организации», «О приготовлении к террористическому акту», а также «О незаконном изготовлении взрывчатых веществ».

Мужчину арестовали, уточнили в ФСБ.

Ранее стало известно о задержании агента военной разведки Украины в Севастополе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!