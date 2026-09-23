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Общество

Египет поднял цену визы для туристов второй раз за год

Палата туркомпаний Египта объявила о подорожании турвизы на $3 с 2027 года
Shutterstock/CL-Medien

С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет с $30 до $33. Об этом пишет издание Masrawy со ссылкой на пресс-релиз Палаты туристических компаний и агентств страны.

Решение было принято кабинетом министров Египта еще 13 августа. В уведомлении палаты уточняется, что к стоимости визы добавляется плата за обслуживание, оформление и банковские сборы, включая налоги. Это уже второе повышение за год: с 1 марта 2026 года цена визы по прибытии выросла с $25 до $30.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), изменение затронет как обычные визы, оформляемые по прилету в аэропорт Каира, так и электронные.

Стоимость цифровой визы, которая тестируется в Египте с лета и представляет собой QR-код со ссылкой на въездные данные туриста, может достичь $39 с учетом сервисного сбора.

Российские туроператоры ждут официальных разъяснений о том, будет ли $6 взиматься при оформлении бумажных виз или сбор останется только для цифровой визы. Сейчас в Хургаде и других аэропортах виза стоит $30 без дополнительного сбора.

При этом для туристов, прибывающих в Шарм-эш-Шейх на срок до 15 дней и не покидающих Южный Синай, сохраняется бесплатный «синайский штамп».

Ранее россиянам назвали способы получения египетской визы.

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