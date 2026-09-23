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Общество

Годовалый мальчик попал в реанимацию, съев наркотик отца

На Ставрополье годовалый ребенок отравился наркотиками
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ставропольском крае годовалый ребенок раскусил сверток с наркотиками отца и попал в больницу. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия в Ставропольском крае в Telegram-канале.

По предварительным данным, ребенок нашел сверток из фольги с наркотическим веществом, известным как «соль» и раскусил его. Запрещенное вещество оставил на тумбочке его 43-летний ранее судимый отец. Пострадавший госпитализирован, он находится в отделении реанимации. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением. Мать оставила предмет на кровати после курения. Заметив стик, девочка схватила его и положила в рот. Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось. Мать обратила внимание на судороги и вытащила предмет из горла дочери, после чего вызвала медиков. Пострадавшая попала в токсикологическое отделение местной детской больницы.

Ранее пятилетний ребенок попал в реанимацию, отхлебнув наркотик из бутылки матери.

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