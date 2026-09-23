Россиян предупредили, что грипп легко мутирует

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил, что грипп легко мутирует и обходит приобретенный годом ранее иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Грипп — это уникальная инфекция, <...>, у нее идет, как это мы называем, генетический дрейф, и он идет в ту сторону, чтобы обойти тот иммунитет, который мы получили в прошлом году», — поделился академик.

Он пояснил, что именно из-за мутаций сделанная годом ранее прививка или перенесенная болезнь не помогут защититься от нового штамма.

По словам Онищенко, для формирования популяционного иммунитета необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения РФ и 75% — из групп риска.

23 сентября Онищенко рассказал, что в 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа.

Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. В последний раз пандемический подъем был в России в 2019 году. Поэтому в 2029 году должна случиться очередная пандемия.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к прививке от гриппа.