Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Жителя Анкары задержали за фейковые фото с президентом Турции

Istanbul Gazetesi: в Турции мужчину задержали за публикацию ИИ-фото с Эрдоганом
Umit Bektas/Reuters

Житель Анкары задержан за публикацию сгенерированных нейросетью фото, на которых он якобы находится рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком. Об этом сообщает Istanbul Gazetesi.

По данным следствия, 53-летний Мехмет Чакмак разместил фейковые снимки в статусе своего аккаунта в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Прокуратура Анкары посчитала, что эти публикации создавали ложное впечатление о его связях с высокопоставленными чиновниками и о том, что он является влиятельным человеком в государственных кругах.

Чакмака задержали по месту жительства в районе Кечиорен. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации, способной вызвать среди населения беспокойство, страх или панику.

По данным издания Sözcü, задержанный 1973 года рождения и имеет четыре судимости. После допроса в полиции он был доставлен в суд.

Как отмечает издание Yeni Şafak, расследование продолжается в нескольких направлениях, и мужчине могут предъявить новые обвинения.

Ранее жительница Забайкалья опубликовала фейковое фото медведя и лишилась iPhone.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!