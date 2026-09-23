Жителя Анкары задержали за фейковые фото с президентом Турции

Istanbul Gazetesi: в Турции мужчину задержали за публикацию ИИ-фото с Эрдоганом

Житель Анкары задержан за публикацию сгенерированных нейросетью фото, на которых он якобы находится рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком. Об этом сообщает Istanbul Gazetesi.

По данным следствия, 53-летний Мехмет Чакмак разместил фейковые снимки в статусе своего аккаунта в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Прокуратура Анкары посчитала, что эти публикации создавали ложное впечатление о его связях с высокопоставленными чиновниками и о том, что он является влиятельным человеком в государственных кругах.

Чакмака задержали по месту жительства в районе Кечиорен. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации, способной вызвать среди населения беспокойство, страх или панику.

По данным издания Sözcü, задержанный 1973 года рождения и имеет четыре судимости. После допроса в полиции он был доставлен в суд.

Как отмечает издание Yeni Şafak, расследование продолжается в нескольких направлениях, и мужчине могут предъявить новые обвинения.

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