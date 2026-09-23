Эксперт объяснил, сможет ли ИИ заменить преподавателя иностранного языка

Искусственный интеллект (ИИ) может стать эффективным помощником в изучении иностранных языков, в том числе при работе на произношением. Однако пока он не способен полностью заменить живых преподавателей. Об этом RT сообщил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Специалист отметил, что с ИИ можно переписываться, вести диалог, обсуждать различные ситуации из жизни, а также просить его исправлять и объяснять ошибки. Нейросеть способна задавать вопросы от лица собеседника, уточнять ответы и давать подсказки, указывая на ошибки или проблемы с произношением.

По словам эксперта, главным преимуществом изучения иностранного языка с помощью ИИ является то, что заниматься можно в любое время и сколько угодно раз за день. При этом человек может не бояться совершить ошибку и просить повторно объяснить непонятный материал.

Однако, как отметил аналитик, живой преподаватель по-прежнему нужен, поскольку он способен шире понять своего ученика.

«Он видит его мотивацию, психологические барьеры, умеет выстроить долгосрочную программу и почувствовать, где ученику действительно трудно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас самая сильная модель — это сочетание человека и ИИ», — заключил Зыков.

Гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко до этого рассказал «Газете.Ru», что искусственный интеллект порождает запрос работодателей на фрилансера нового типа. Сегодня особенно востребованы не те, кто выполняет отдельные операции, а те, кто координирует задачи.

Ранее россиян призвали критически относиться к ответам ИИ.