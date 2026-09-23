Врачи спасли мальчика из Белгорода, получившего ранение сердца при атаке БПЛА

В центре Рошаля спасли пострадавшего в Белгороде подростка с осколком в сердце

В Детском центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли мальчика, получившего проникающее ранение сердца во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгород. Об этом журналистам ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«Хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи провели хирургическую обработку ран и удалили оставшиеся инородные тела», — рассказала директор центра Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, после операции пострадавший продолжал оставаться в реанимации и получать интенсивную терапию.

В ведомстве добавили, что у подростка были и другие травмы, помимо проникающего ранения сердца. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, термические ожоги глаз, множественные ранения конечностей и перелом правой бедренной кости. Врачи в Белгородской области оказали мальчику первичную помощь, после чего его транспортировали в Подмосковье и передали мультидисциплинарной бригаде медиков.

Сейчас жизнь пострадавшего находится вне опасности. Подросток находился в Детском центре имени Рошаля в течение 27 дней, к текущему моменту его выписали.

Ранее украинские войска за одни сутки около 160 раз атаковали Белгородскую область.