Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

В Минздраве назвали общую проблему всех россиян

Минздрав: почти у всех россиян наблюдается дефицит йода
verona studio/Shutterstock/FOTODOM

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева в рамках I Всероссийского конгресса с международным участием «Питание — путь к здоровью нации» рассказала, что дефицит йода наблюдается практически у всех граждан РФ. Ее слова передает РИА Новости.

«Практически у всего населения РФ имеется дефицит йода разной степени выраженности», — отметила Мокрышева.

Она также рассказала, что люди, которые употребляют витамин D3 дополнительно, не всегда чувствуют разницу, так как необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание — путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию, чтобы предотвратить развития заболеваний.

Ранее врач предупредила, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!