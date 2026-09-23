В Минздраве назвали общую проблему всех россиян

Минздрав: почти у всех россиян наблюдается дефицит йода

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева в рамках I Всероссийского конгресса с международным участием «Питание — путь к здоровью нации» рассказала, что дефицит йода наблюдается практически у всех граждан РФ. Ее слова передает РИА Новости.

«Практически у всего населения РФ имеется дефицит йода разной степени выраженности», — отметила Мокрышева.

Она также рассказала, что люди, которые употребляют витамин D3 дополнительно, не всегда чувствуют разницу, так как необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание — путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию, чтобы предотвратить развития заболеваний.

Ранее врач предупредила, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку.