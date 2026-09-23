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Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах на школьную тематику

Эксперт Староверов: мошенники начали использовать схемы на школьную тематику
Shutterstock

Сегодня мошенники часто строят схемы обмана на школьной тематике. Злоумышленники предлагают родителям вступить в якобы чат класса или активировать фейковый электронный дневник. Об этом RT сообщил руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Староверов.

По словам специалиста, мошенники могут отправлять сообщения от лица представителей родительского комитета, призывая присоединиться к школьному чату или, наоборот, покинуть его. В таких случаях аферисты направляют код подтверждения с фейковой страницы группы и просят сообщить его.

Эксперт предупредил, что получившие код мошенники могут имитировать вход в «Госуслуги» и на другие сервисы. После этого жертву запугивают кредитами или обвинениями в финансировании запрещенных организаций, после чего предлагают решить проблему за деньги.

«Если вас запугивают — это уже признак мошенничества», — напомнил Староверов.

Он призвал россиян не передавать кому-либо коды подтверждения, игнорировать подозрительные ссылки и не переводить средства в спешке. Тем, кто столкнулся с угрозами, следует обратиться за помощью в полицию.

До этого стало известно, что в первом полугодии 2026 года в России зафиксировали возвращение мошенников к схемам банковского фишинга, которые массово применялись в 2019-2020 годах и почти не встречались последние 6-7 лет. Аферисты создают поддельные страницы, которые полностью имитируют вход в онлайн-кабинет конкретного банка. Человеку предлагают указать номер телефона, чтобы «получить код по SMS»: с помощью этих данных мошенники авторизуются в настоящем личном кабинете жертвы от ее имени.

Ранее стало известно, что подростков начали чаще привлекать к преступным схемам.

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