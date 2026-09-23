Психолог объяснила, как отправить партнера в душ перед близостью и не испортить отношения

Неприятный запах от интимных зон способен снизить влечение, поэтому замалчивать проблему не стоит. Лучше прямо, но без унижения сказать партнеру о своих ощущениях и попросить уделять больше внимания гигиене. Такой совет в интервью РИАМО дала клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

«Успешный интим — это партнерская ценность, и вряд ли кто-то захочет своими руками загубить эту ценность. Как правило, если есть возможность улучшить качество, то стараются оба», — отметила специалист.

При этом, по ее словам, принимать душ непосредственно перед каждым контактом необязательно, если человек регулярно соблюдает гигиену, меняет белье и следит за чистотой. Исключение — руки, контактирующие со всем подряд.

Секс-терапевт, преподаватель НИУ ВШЭ Марина Травкова до этого говорила, что самой частой причиной обращения российских пар к секс-терапевтам является отсутствие консенсуса — люди не могут договориться о сексе: обсудить новинки в интимной жизни, новые позы и прочее.

Еще одна частая причина — разница в темпераменте: одному близости нужно больше, другому меньше. Третий пункт — слабое желание заниматься сексом, низкое либидо, отметила эксперт.

Ранее семейным парам объяснили, почему со временем пропадает сексуальное влечение.