Во Франции кандидат в президенты родила почти сразу после встречи с Макроном

BFMTV: кандидат в президенты Франции Тонделье родила после совещания с Макроном

Кандидат в президенты Франции Марин Тонделье, представляющая партию «Эколони», родила ребенка всего через несколько часов после совещания с участием действующего главы республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

По информации журналистов, президент встретился с лидерами французских партий. На заседании обсуждались конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также рекордный рост цен на топливо во Франции.

В материале утверждается, что 40-летняя Тонделье родила ребенка почти сразу после завершения совещания. У политика уже есть семилетний сын, поэтому это были ее вторые роды.

Как отметили авторы публикации, кандидат в президенты, несмотря на беременность, продолжала вести предвыборную кампанию. Более того, непосредственно в день родов она дала интервью, в ходе которого спрогнозировала скорые массовые протесты в республике.

В августе Тонделье в социальных сетях раскритиковала Макрона за то, что на фоне засухи и сельскохозяйственного кризиса он решил похвастаться своим «большим гидроциклом».

Ранее Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН застучал кулаком по трибуне.