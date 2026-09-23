Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Во Франции кандидат в президенты родила почти сразу после встречи с Макроном

BFMTV: кандидат в президенты Франции Тонделье родила после совещания с Макроном
Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Франции Марин Тонделье, представляющая партию «Эколони», родила ребенка всего через несколько часов после совещания с участием действующего главы республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

По информации журналистов, президент встретился с лидерами французских партий. На заседании обсуждались конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также рекордный рост цен на топливо во Франции.

В материале утверждается, что 40-летняя Тонделье родила ребенка почти сразу после завершения совещания. У политика уже есть семилетний сын, поэтому это были ее вторые роды.

Как отметили авторы публикации, кандидат в президенты, несмотря на беременность, продолжала вести предвыборную кампанию. Более того, непосредственно в день родов она дала интервью, в ходе которого спрогнозировала скорые массовые протесты в республике.

В августе Тонделье в социальных сетях раскритиковала Макрона за то, что на фоне засухи и сельскохозяйственного кризиса он решил похвастаться своим «большим гидроциклом».

Ранее Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН застучал кулаком по трибуне.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!