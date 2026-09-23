В двух регионах России усилился дефицит кадров из-за ограничений на найм мигрантов

Ограничения найма иностранных граждан спровоцировали острый дефицит рабочих рук в Сахалинской и Магаданской областях. Об этом говорится в докладе Банка России, выдержки из которого проанализировала газета «Известия».

Также регулятор отметил, что обеспеченность трудовыми ресурсами ухудшилась на ряде предприятий страны в июле — августе.

Проблема нехватки персонала затронула и другие субъекты РФ, где были введены региональные ограничения на трудоустройство иностранцев по патентам. По расчетам издания на основе данных Росстата, к июлю 2026 года потребность в сотрудниках резко возросла в Республике Алтай — более чем в 2,5 раза за год (до 3,9 тыс. человек), в Курганской области — в 1,5 раза (до 10,8 тыс.) и в Забайкальском крае — на треть (до 14,3 тыс.).

По словам председателя совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасии Горелкиной, ситуация напрямую зависит от наличия в регионе внутреннего резерва рабочей силы.

Масштабы оттока подтверждает и официальная статистика МВД. За январь — август текущего года иностранным гражданам оформили около 1,39 млн патентов, что на четверть меньше показателя годом ранее. Ограничения на выдачу документов усиливают нехватку кадров прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, общепите, логистике, транспорте и ЖКХ.

Ранее названо число депортированных за полгода из России мигрантов.