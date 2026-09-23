Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

В двух регионах России усилился дефицит кадров из-за ограничений на найм мигрантов

Центробанк: в Сахалинской и Магаданской областях появился острый дефицит кадров
AP

Ограничения найма иностранных граждан спровоцировали острый дефицит рабочих рук в Сахалинской и Магаданской областях. Об этом говорится в докладе Банка России, выдержки из которого проанализировала газета «Известия».

Также регулятор отметил, что обеспеченность трудовыми ресурсами ухудшилась на ряде предприятий страны в июле — августе.

Проблема нехватки персонала затронула и другие субъекты РФ, где были введены региональные ограничения на трудоустройство иностранцев по патентам. По расчетам издания на основе данных Росстата, к июлю 2026 года потребность в сотрудниках резко возросла в Республике Алтай — более чем в 2,5 раза за год (до 3,9 тыс. человек), в Курганской области — в 1,5 раза (до 10,8 тыс.) и в Забайкальском крае — на треть (до 14,3 тыс.).

По словам председателя совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасии Горелкиной, ситуация напрямую зависит от наличия в регионе внутреннего резерва рабочей силы.

Масштабы оттока подтверждает и официальная статистика МВД. За январь — август текущего года иностранным гражданам оформили около 1,39 млн патентов, что на четверть меньше показателя годом ранее. Ограничения на выдачу документов усиливают нехватку кадров прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, общепите, логистике, транспорте и ЖКХ.

Ранее названо число депортированных за полгода из России мигрантов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!