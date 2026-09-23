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Общество

HR-эксперт назвал главные способы мотивации сотрудников

HR-эксперт Мурадян: премии мотивируют сотрудников только несколько месяцев
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Премии в большинстве случаев становятся мотивацией для сотрудников только на четыре месяца. После этого срока компаниям приходится искать дополнительные способы поощрения. Об этом НСН рассказал руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

По словам специалиста, после достижения удовлетворительного уровня заработка повышение премии в дальнейшем перестает мотивировать работников. Дополнительные способы удержания сотрудников зачастую зависят от их возрастной категории.

«Для зумеров ключевая история — классный, модный, движовый офис. Для среднего поколения — это телемедицина, добровольное медицинское страхование (ДМС) и другие меры поддержки. Для более взрослого коллектива важно, когда руководство просто обеспечивает им стабильность, предсказуемость и низкую текучку персонала», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что многие компании также организовывают совместные мероприятия, корпоративы и другие бонусы.

Мурадян также добавил, что молодых сотрудников нередко интересует забота о ментальном здоровье, в то время как более зрелые работники отдают предпочтение семейным праздникам и дням открытых дверей для детей, во время которых компания устраивает экскурсию по офису, проводит интерактивные игры и показывает работу родителей.

Ранее экономист заявил о высоких темпах роста зарплат россиян.

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