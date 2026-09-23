«Мама, он убьет нас»: дети Джигана прощались с матерью во время стрельбы в доме

Дети Оксаны Самойловой и Джигана прощались с матерью и думали, что отец расстреляет их вместе с персоналом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Старшая дочь пары в это время была на связи с матерью, которая была в отъезде, и держала ее в курсе происходящего. Девочка просила Оксану Самойлову срочно вызвать кого-нибудь, говорила, что отец запер их, собирается стрелять, и признавалась в любви.

Инцидент произошел в июле в доме Джигана в поселке «Шато Северен», рэпер, вооруженный карабином «Сайга-9», надел камуфляж и собрал в гостиной прислугу. Одного из охранников рэпер обвинил в педофилии, он заставил мужчину сознаться и несколько раз выстрелил в него. Остальной обслуживающий персонал певец обвинил в сливе личных данных, позволит убежать и открыл огонь. Дети рэпера успели спрятаться в шкафах и позвонить матери. После происшествия Джигана отправили в рехаб. Детей забрала Самойлов, с ними работали психологи.

Ранее рэпер Джиган назвал сообщения о стрельбе ложью и провокацией.