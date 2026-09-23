Джиган покалечил своего менеджера и откусил ему кусок уха

Рэпер Джиган в приступе ярости устроил погром и покалечил своего сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам бывшего сотрудника команды рэпера, инцидент произошел несколько лет назад. Артисту не понравилось, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем на концерте в Одессе. Джиган устроил погром в гримерке, напал на менеджера и откусил ему кусок уха.

Когда команда рэпера возвращалась с концерта, барабанщика бросили в аэропорту Стамбула, оплачивать его билет пришлось коллегам. Пострадавший косвенно подтвердил произошедшее, но отказался рассказывать подробности из-за страха перед артистом.

До этого Джиган устроил стрельбу в доме и девять часов держал в заложниках прислугу.

Ранее рэпер Джиган назвал сообщения о стрельбе ложью и провокацией.