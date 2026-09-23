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Общество

Россиянам назвали самый эффективный способ дезинфекции гаджетов

Врач Бурнацкая: для чистоты гаджетов важно мыть руки
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Самая эффективная профилактика против опасных микроорганизмов на смартфоне и клавиатуре — регулярное мытье рук, а не постоянная стерилизация гаджетов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Желательно не пользоваться смартфоном во время еды, не брать его грязными руками после улицы или туалета и периодически очищать поверхность устройства», — посоветовала специалист.

Для большинства людей, по ее словам, достаточно обрабатывать телефон несколько раз в неделю, а при активном использовании, например, в медучреждениях и общественном транспорте — ежедневно.

Полностью избавиться от микроорганизмов на окружающих предметах невозможно и не нужно, подчеркивает врач. Главное — поддерживать разумную гигиену: сочетание чистых рук и регулярной обработки часто используемых поверхностей.

Для очистки гаджетов лучше всего подходят специальные салфетки для электроники или ткань, слегка смоченная раствором изопропилового спирта концентрацией около 70%, добавила она.

Недавно доцент австралийских Университета Бонда и Университета Мердока Лотти Тажури и его коллеги провели исследование, в ходе которого изучили пробы, снятые с 95 телефонов медицинских работников из Австралии и ОАЭ. На устройствах обнаружили более 17 тысяч микроорганизмов. При этом на трех из четырех аппаратов выявили сразу несколько видов бактерий из числа особенно опасных — и это в учреждениях, где гигиена стоит на особом контроле.

Ранее россиян предупредили о неожиданном источнике кишечной палочки.

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