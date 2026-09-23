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Общество

Россиян предупредили о возможном подорожании ремонта в 2027 году

Эксперт Сакаева: цены на ремонтные работы растут быстрее стоимости материалов
Irina Rogova/Shutterstock/FOTODOM

Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Smart Home Альбина Сакаева.

По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом в 2026-м этот показатель вырос до 35-50 тыс. рублей. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%.

«Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого сильно не хватает», — подчеркнула Сакаева.

Она привела в качестве примера квартиру площадью 50 кв. м. При нынешней стоимости капитального ремонта в 110 тыс. рублей за 1 кв. м, в который входят демонтаж, инженерные работы, материалы, напольные покрытия и двери, общая сумма расходов составит 5,5 млн рублей.

Специалист объяснила, что если через год стоимость аналогичного ремонта увеличится на 5%, то его итоговая цена составит 5,775 млн рублей, а дополнительные расходы по сравнению с текущей сметой достигнут 275 тыс. рублей.

При подорожании на 10% ремонт обойдется уже в 6,05 млн рублей, а дополнительные затраты составят 550 тыс. рублей. При повышении цен на 15% общая сумма ремонта достигнет 6,325 млн рублей, что на 825 тыс. рублей больше нынешней стоимости. При росте расходов на 20% капитальный ремонт такой квартиры будет стоить 6,6 млн рублей. Разница с текущей стоимостью в этом случае составит 1,1 млн рублей.

До этого результаты опроса компании РОКВУЛ, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru», показали, что 80% опрошенных россиян, которые планируют сделать ремонт в ближайшие полгода, намерены выполнить хотя бы часть работ самостоятельно. При этом полностью передать обновление своего жилья строительной бригаде или мастеру хотят только 14%.

Ранее почти половина россиян потратили часть летнего отпуска на ремонт.

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