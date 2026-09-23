Стало известно, какие сотрудники рискуют столкнуться с болезнями сердца и сосудов

Офисные сотрудники среднего звена чаще сталкиваются с проблемами с сердцем и сосудами из-за хронического психоэмоционального напряжения. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов.

По его словам, подобные патологические изменения накапливаются в течение длительного времени, поэтому определить точно, когда начинается разрушительный процесс, сложно. Эксперт отметил, что гипертония и инсульты стали реальностью даже для молодых людей, если их жизнь связана с высокой ответственностью.

Чаще всего с этим сталкиваются менеджеры среднего звена.

«Есть даже специальные термины — например, «стресс на работе». Это классическая модель оценки влияния на сердечно-сосудистые заболевания. При этом речь идет в основном о хроническом стрессе, а не о том, что вы потеряли кошелек», — отметил Копылов.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова до этого говорила, что для спокойного возвращения к рабочему процессу после отпуска без лишнего стресса важно не пытаться включиться в привычный ритм сразу. Главными принципами перехода от отдыха к работе являются постепенность и осознанность. По словам специалиста, в первую очередь необходимо заранее предусмотреть несколько дней между окончанием отпуска и выходом на работу.

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