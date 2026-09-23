Свадебный организатор рассказала о трендовых тортах на торжество

Среди российских молодоженов в последнее время есть тренд на бутафорские свадебные торты с одним съедобным ярусом, который разрезают для фото и видео, после чего десерт увозят. Об этом «Москве 24» рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

По ее словам, порционные куски для гостей при этом уже лежат на кухне. В случае, если гостей на свадьбе немного, обычно заказывается торт примерно на 4 кг, не более чем двухъярусный. При желании пара может сделать фальшь-ярус, однако, зачастую его цена не сильно отличается от настоящего, добавила эксперт.

«Тем не менее в последние годы, наоборот, преобладает тенденция максимально отказываться от всего искусственного и какой-либо помпезности. Мы уходим в сторону натуральности, экологичности: начиная от струящихся платьев до макияжа, который выглядит максимально естественным. Огромный искусственный фальш-торт выглядит несколько вычурно на современных свадьбах», — поделилась Лейбман.

Она добавила, что в начинках пары обычно выбирают что-то классическое, например, медовик или шоколадную глазурь.

Стилист Алина Морозова до этого говорила, что свадебный торт должен подходить под концепцию торжества, поэтому, например, под расслабленный образ невесты не стоит подбирать торт с золотыми вензелями. По ее словам, в этом случае выбрать «голый» торт (naked cake), украшенный инжиром и розмарином.

Ранее были названы самые модные туфли для свадьбы осенью.