Стало известно, кому опасно есть гречку

Гречку не стоит включать в ежедневный рацион тем, у кого есть хроническое заболевание почек. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, осторожнее с продуктом следует быть пациентам при обострении язвенной болезни, гастрите и колите. Тем, у кого есть тяжелые заболевания мочевыделительной системы, сахарный диабет и избыточная масса тела, врач посоветовала обратиться к специалисту за консультацией.

«Продукт все равно остается достаточно калорийным и высокоуглеводным, несмотря на то что он содержит также белки. Поэтому важно соблюдать пропорции с учетом других приемов пищи. Ежедневная норма гречки для взрослого здорового человека – 150–200 граммов в готовом виде за раз», — добавила Русакова.

Диетолог Марина Кузнецова до этого говорила, что правильное питание, которое войдет в образ жизни, поможет восстановить микрофлору кишечника. По ее словам, в рационе должны быть продукты с большим количеством клетчатки — гречка, овсянка, а также продукты с пребиотиками (лук, чеснок, яблоки, бананы). Они повысят разнообразие микробиоты, что снизит воспалительные процессы и укрепит иммунитет.

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