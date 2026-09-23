Экс-главу финансового департамента МЧС обвинили в мошенничестве

Экс-директора финансово-экономического департамента МЧС России Надежду Голикову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Никулинский районный суд Москвы заключил Голикову и начальника отдела внедрения и сопровождения информационных систем информационно-аналитического центра ведомства Викторию Спиридонову под домашний арест. Обеим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело связано с разработкой и внедрением автоматизированных информационных систем в МЧС России.

В случае признания виновными подсудимым может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследованием занимается следственное управление УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

По решению суда обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и средствами связи, а также отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Исключение сделано для звонков в экстренные службы в чрезвычайных ситуациях.

В феврале 2026 года глава МЧС Александр Куренков в интервью ТАСС заявил, что ведомство ведет планомерную работу по выявлению правонарушений среди сотрудников, включая бывших. Он подчеркнул, что для успешной борьбы с коррупцией важно раскрывать все звенья коррупционных схем и цепочки хищений.

В июле 2018 года Голикова заняла должность заместителя директора финансово-экономического департамента МЧС, а с января 2019 года стала руководителем этого департамента. После задержания в июне 2026-го она была освобождена от занимаемой должности.

Ранее суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Самарской области Бойко к 11 годам колонии.