Россиянам рассказали о преимуществах осенней свадьбы

Осенняя свадьба имеет ряд преимуществ, в том числе в плане эстетики. Об этом «Москве 24» рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

По ее словам, это кинематографичный сезон, который вызывает желание многих пар жениться именно в этот период. При этом молодожены могут сэкономить на декоре, если будут использовать сезонные вещи: шишки, колосья, сухоцветы, фрукты, тыквы, яблоки. Осенью для украшения они чаще выбирают красноватые, бордовые, рыжие, терракотовые оттенки, уточнила эксперт.

Она также отнесла к преимуществам торжества осенью — низкий сезон.

«Октябрь-ноябрь – это низкий сезон, и цены сильно падают. В целом и подрядчики, и площадки, и все те, кто работает на свадьбах, в эту пору готовы идти на финансовые уступки. Это возможность сэкономить 10–15–20%, иногда получить какие-то бонусы, подарки», – рассказала Лейбман.

Организатор и ведущая мероприятий Наталья Волкова до этого говорила, что россияне часто выбирают проводить осенние свадебные церемонии, в том числе в этом сезоне тысячи пар в Подмосковье выбрали именно это время года, несмотря на нестабильную погоду. По ее словам, свадебный бум в сентябре, октябре и ноябре объясняется значительным снижением цен.

Специалист пояснила, что летом традиционно повышенный спрос на свадьбы приводит к тому, что стоимость торжеств резко увеличивается. В то же время многие понимают, что в межсезонье есть возможность выбрать дорогую площадку и профессиональных подрядчиков без дополнительных наценок.

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