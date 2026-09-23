Врач назвала суперфуд, который поддержит здоровье сосудов и сердца

Гречку можно считать суперфудом, за счет рутина (витамина P) и кальцитина она может защищать сосуды и организм от свободных радикалов, а также снижать риск воспаления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в ней также есть клетчатка, которая мягко стимулирует работу кишечника, улучшает микробиоту и при этом не раздражает слизистую. Магний в составе продукта поддерживает сердечно-сосудистую систему, нормализует липидный обмен. Гречку можно включать в рацион на диете, поскольку сложные углеводы обеспечивают более длительное насыщение и препятствуют резким скачкам глюкозы.

«За счет магния и витаминов группы В крупа благотворно влияет на работу нервной системы. Она подходит для профилактики анемии, так как содержит железо, что способствует нормальному кроветворению», – сказала Русакова.

Заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова до этого говорила, что миндаль и гречка, которые богаты магнием, помогут бороться с тревожностью. По ее словам, полезно также получать полифенолы, содержащиеся в ягодах и темном шоколаде, а также омега-3 жирные кислоты из жирной рыбы.

Ранее врач предупредила, что будет, если месяц есть только гречку и куриную грудку.