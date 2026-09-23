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Общество

В Британии 92-летний пенсионер смог снова начать ходить благодаря велосипеду

The Guardian: 92-летний британец стал кататься на велосипеде и снова начал ходить
Shutterstock

В Великобритании 92-летний Артур Пламмер смог избавиться от инвалидного кресла и снова начал ходить благодаря поездкам на велосипеде. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам Пламмера, в 65 лет он вышел на пенсию и купил подержанный велосипед. Однако в 80 лет врачи диагностировали у него ревматическую полимиалгию — воспалительное заболевание, вызывающее боль и скованность в суставах. Мужчина был вынужден пользоваться инвалидным креслом.

«Я сидел ... на улице, на подъездной дорожке к дому, а мимо ходили люди, и я чувствовал себя в ловушке», — поделился Пламмер.

Мужчина решил вернуться к своему хобби — езде на велосипеде. Ему удалось восстановить мышцы ног, теперь Пламмер передвигается самостоятельно, хотя с трудом поспевает за женой и друзьями.

19 июня заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации, травматолог-ортопед, врач по спортивной медицине Алексей Репетюк рассказал, что для того, чтобы избежать серьезной потери мышечной массы и сил после 45-50 лет, важно придерживаться ряда правил, в том числе не пренебрегать силовыми тренировками.

По словам специалиста, сохранить мышечную массу после 45 лет помогут 2-3 силовые тренировки. При этом каждая из них должна длиться около 30 минут.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать велосипед.

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