Люди загнали медведя на дерево в Красноярске

В Красноярске медведю пришлось прятаться от людей на дереве. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Все случилось в поселке Берёзовка. Местные жители встретились с медведем и загнали его на дерево — на кадрах видно, как зверь сидит на стволе березы и оглядывается по сторонам.

До этого в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Такой шаг решено было предпринять в связи с участившимися случаями выхода хищников из естественной среды обитания к территориям населенных пунктов, на автомобильные трассы и даже непосредственно к домовладениям жителей. Более 1,5 тыс. сообщений о том, что около населенных пунктов видели медведей, поступило на телефон единой дежурной диспетчерской службы за период активности этих зверей.

Также в Иркутской области медведь пришел к дачному дому в Иркутской области, постучал в дверь и попал на видео. После нескольких толчков он обратно встал на все четыре лапы и удалился от входа в дом вдоль грядок.

Ранее на Сахалине на видео попал медведь, загнавший отдыхающего на крышу машины.