Аэропорт Саранска приостановил работу

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в публикации.

Ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропортах Пензы и Саратова.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок. Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее трое петербуржцев устроили дебош в аэропорту Храброво.