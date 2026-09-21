Россиянам объяснили, как отличить натуральную черную икру от подделки

Черная икра остается одним из самых дорогих деликатесов, поэтому покупатели опасаются ошибиться с выбором, рассказала «Газете.Ru» Наталья Горкунова, руководитель икорного направления группы компаний «ГОРКУНОВ». Качество продукта далеко не всегда можно определить по цене, упаковке или внешнему виду.

Не ищите «идеальный» цвет. Один из самых распространенных мифов — качественная икра должна иметь определенный оттенок. На самом деле цвет зависит от вида осетровой рыбы, степени зрелости и особенностей производства. Натуральная икра может быть почти черной, серой, оливковой или даже золотистой.

Не бойтесь жидкости. Несколько капель естественного тузлука появляются даже у качественного продукта. Насторожить должно другое: если икринки потеряли форму, превратились в однородную массу или жидкости слишком много.

Не думайте, что высокая цена исключает риск. Дорогой продукт не всегда означает качественный. Гораздо надежнее оценивать совокупность факторов: репутацию производителя, прозрачность производства, условия хранения и место покупки.

Проверьте маркировку. На банке должны быть указаны производитель, адрес, дата изготовления, срок годности, условия хранения и нормативный документ (ГОСТ или ТУ). Если обязательной информации нет — от покупки лучше отказаться.

Не стесняйтесь попросить документы. Добросовестный продавец может предоставить декларацию соответствия или другие сопроводительные документы.

«Хорошую икру отличает не один яркий признак, а сочетание деталей. Несколько минут, потраченных на маркировку и информацию о производителе, могут оказаться гораздо полезнее, чем попытки определить качество только по цвету или цене», — резюмирует Горкунова.

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