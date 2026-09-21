Врач перечислил привычки, незаметно разрушающие зубы

Щелканье семечек, грызение ногтей, скрежет зубами (бруксизм) вредят эмали и могут привести к разрушению зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.



«По прочности зубная эмаль сопоставима со сталью. Она очень твердая, но одновременно с этим невероятно хрупкая. Эмаль неустойчива к ударным нагрузкам, а потому использование зубов не по назначению с легкостью приводит к появлению микротрещин и разрушению зубов. Главный враг зубной эмали – механические микроудары. Швеи перекусывают нити, электрики снимают изоляцию с проводов, кто-то открывает пиво зубами, отгрызает ноготь или перекусывает пластик от этикетки. В момент, когда человек пытается сконцентрировать всю силу жевательной мускулатуры в одной точке, что для жевательного аппарата нехарактерно, возникает кратковременная чрезмерная нагрузка, провоцирующая микротрещины», — пояснил врач.



В зону риска микротравм попадают также любители семечек, ирисок и леденцов. Опасен для эмали и бруксизм — неосознанное сильное сжатие или скрежет зубами. Они травмируют эмаль, приводя к появлению трещин, что в дальнейшем оборачивается кариозными процессами и даже потерей зубов.



«Неочевидный фактор, ведущий к микротрещинам – модный пирсинг языка. Металлические элементы при разговоре и жевании постоянно бьют по зубам, вызывая спонтанные микротравмы. Контактные виды спорта без индивидуально изготовленной капы – еще один прямой путь к сколам: удары в челюсть провоцируют резкие смещения и точечные контакты зубов», — добавил Дахкильгов.



Однако, по его словам, опасны не только удары и точечные нагрузки. Эмаль может растрескаться от температурного шока, резкого чередования горячего и холодного, так как к температурным перепадам она просто не приспособлена.



Еще один фактор, о котором многие не думают — жесткие зубные щетки и абразивные пасты, заявленные как отбеливающие или осветляющие. Их использование далеко не всегда означает более тщательную и качественную чистку. Напротив, сильные абразивы и чрезмерные усилия при чистке могут истончить эмаль и повысить вероятность ее повреждения, предупредил врач.



«Заметить микротрещины на начальном этапе невозможно: они не видны, не болят и никак не дают о себе знать. Поэтому бороться с ними в домашних условиях не получится. Микротрещины эмали заполняют специальным герметиком, полимеризуют, полируют, а сколы на зубах либо зашлифовывают, либо наращивают с помощью композитного материала. Главное условие, благодаря которому зубы будут долго служить – избавление от привычек, которые создают эти микротрещины. Если каждый день использовать зубы как инструмент, то никакая профилактика и никакая починка не помогут», — заключил Дахкильгов.

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