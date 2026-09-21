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Общество

В подмосковном Щелкове горит мусор на сортировочной станции

МЧС: мусорная площадка горит в Щелкове на 5 тыс. кв. метров

В подмосковном Щелкове горит мусор на сортировочной станции на 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«21.09.2026 в 13.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о горении мусора на открытой площадке в городском округе Щелково, улица Заречная, дом 146, корпус 1», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 75 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, как из промышленной зоны валит густой черный дым, а внизу заметны языки пламени.

До этого в Дагестане загорелась свалка в историческом урочище Аркабаш. В Telegram-канале региональной прокуратуры заявили, что взяли на контроль ликвидацию пожара и начали проверку. В ходе нее оценят соблюдение требований закона об обращении с твердыми отходами.

Ранее крупный пожар возник на юго-востоке Москвы.

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