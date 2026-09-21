В Уфе дрон ВСУ попал по автомобилю

В Уфе дрон Вооруженных сил Украины попал по автомобилю. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов главе региона Радию Хабирову, пишет Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

«Сегодня на Уфу летели 15 дронов, все сбили. Осколки одного из них повредили стоящий автомобиль», — говорится в посте.

21 сентября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль, в котором находилась член одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в Брянской области. Она уточнила, что удар был нанесен накануне. В результате пострадала Елена Дятлова — член УИК №882 с правом решающего голоса Стародубского района Брянской области.

20 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что украинский дрон нанес удар по маршрутке в пригороде Стародуба и легковой машине на территории населенного пункта. Сообщалось, что пострадали шесть человек, им была оказана необходимая медицинская помощь. В том числе ранения получила 15-летняя девочка. Маршрутка полностью сгорела.

Ранее в Кремле заявили, что Украине атаками не удалось сорвать выборы в России.