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Общество

Машинист нашел в степи четырехлетнего ребенка

В Казахстане машинист спас ребенка, бродившего по степи

В Казахстане машинист грузового поезда подобрал четырехлетнего мальчика, который один бродил по степи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Казахстана».

Несовершеннолетнего заметили 20 сентября на перегоне Тауарасы-Айнабулак. Машинист. Увидевший мальчика остановил состав, догнал ребенка на руках занес его в вагон. На следующей станции малолетнего передали дежурному, который связался с его родителями.

До этого трехлетнего мальчика в одной футболке нашли на улице в поселке Ленобласти. Ребенок играл возле огромной лужи. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики осмотрели ребенка, помощь врачей ему не потребовалась. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции и передали отцу.

Ранее в Тюменской области мальчик ушел на прогулку в тапочках и загадочно пропал.

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