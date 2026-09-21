Машинист нашел в степи четырехлетнего ребенка

В Казахстане машинист грузового поезда подобрал четырехлетнего мальчика, который один бродил по степи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Казахстана».

Несовершеннолетнего заметили 20 сентября на перегоне Тауарасы-Айнабулак. Машинист. Увидевший мальчика остановил состав, догнал ребенка на руках занес его в вагон. На следующей станции малолетнего передали дежурному, который связался с его родителями.

До этого трехлетнего мальчика в одной футболке нашли на улице в поселке Ленобласти. Ребенок играл возле огромной лужи. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики осмотрели ребенка, помощь врачей ему не потребовалась. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции и передали отцу.

Ранее в Тюменской области мальчик ушел на прогулку в тапочках и загадочно пропал.