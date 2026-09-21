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Общество

Врач объяснила, кому стоит ограничить употребление свеклы

Врач Черняева: людям с диабетом стоит ограничить употребление свеклы
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Свекла содержит большое количество ценных для здоровья микроэлементов, однако ее стоит употреблять в умеренных количествах. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева.

«Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение. Но не надо использовать свеклу и ее сок как лечебное средство, это может быть просто помощь в базовой терапии», — сказала специалист.

Свекла не является высококалорийным продуктом, однако имеет в своем составе 90-99% сахарозы, поэтому людям с лишним весом и диабетом нужно быть осторожными в ее употреблении, добавила она.

Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог, гепатолог Светлана Бирюкова до этого рассказала о пользе свеклы для печени. По ее словам, содержащийся в овоще бетаин защищает гепатоциты от окислительного стресса и препятствует накоплению триглицеридов. Регулярное употребление по эффективности сопоставимо с некоторыми гепатопротекторами на ранних стадиях стеатоза, отметила эксперт.

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