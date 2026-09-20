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Общество

«Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за ограничений в Москве

«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Алексей Переславцев/Аэрофлот

«Аэрофлот» отменил часть рейсов и перенес время вылета других из-за временных ограничений в аэропортах московского авиаузла 20 сентября. Об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направили на запасные аэродромы. Их перелет в пункт назначения выполнят после снятия ограничений.

«Производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Росавиация в 9:01 сообщила, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью 20 сентября дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Москву и область. По данным мэра столицы Сергея Собянина, со вчерашнего дня на всех рубежах сбили более 1600 беспилотников, непосредственно на подлете к Москве уничтожили 450 дронов. Беспилотные летательные аппараты попали в жилые дома. В Москве поврежден объект на территории нефтезавода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали, когда на отечественных самолетах появится интернет.

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