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Общество

«Введена в заблуждение»: купившая билет на Канье Уэста девушка рассказала детали иска

Купившая билеты на концерт Канье Уэста петербурженка хочет вернуть деньги
Walik Goshorn/Global Look Press

Петербурженка, подавшая иск на организаторов концерта репера Канье Уэста, заявила, что ее ввели в заблуждение. Об этом сообщает глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как рассказала подавшая иск девушка, она купила билет 17 августа. Поклонница исполнителя планировала приехать на концерт 10 октября, но выяснилось, что к моменту приобретения билета договор с «Газпром Ареной» еще не был заключен.

По словам заявительницы, об этом факте ее никто не предупреждал. Таким образом, агентство продавало пропуск на мероприятие «под неисполненными отлагательными условиями».

«Приобретая билет, я была введена в заблуждение», – рассказала петербурженка.

Девушка хочет получить от организатора 18,7 тысяч рублей, а также неустойку, штраф и расходы на сумму около тысячи рублей.

Об иске, поступившем в один из судов города, стало известно накануне. Ответчиком выступает компания Say Agency. Агентство открыло продажи билетов, но спустя непродолжительное время представители «Газпром Арены» заявили, что договор с ними еще не заключен.

В Say Agency утверждали, что подготовка к мероприятиям находится на финальном этапе. После того, как Петербург исчез из тура Уэста, глава агентства заявила, что это произошло из-за того, что артист в шоке от сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта Канье Уэста игнорируют истца, который требует вернуть 145 тысяч.

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