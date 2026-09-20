Житель Брянской области подорвался на взрывном устройстве

В Брянской области мирный житель пострадал, подорвавшись на взрывном устройстве

В Брянской области при подрыве на взрывном устройстве был ранен мирный житель. Об этом написал врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«В результате подрыва на взрывном устройстве ранения получил житель Злынки», — написал он.

По его информации, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Ковальчук пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

За минувшие сутки над территорией Брянской области были уничтожены более 200 украинских беспилотников самолетного типа, добавил глава региона.

Ночью несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, два человека получили несовместимые с жизнью травмы, шестеро пострадали.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Раменском округе — там в результате попадания БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома, расположенного на Северном шоссе. Повреждены два десятка машин, пожары произошли и в Орехово-Зуевском округе, Котельниках, Люберцах и др.

Ранее сообщалось, что дрон влетел в жилой дом в подмосковном Софьине, пострадали пять человек.