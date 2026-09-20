Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Житель Брянской области подорвался на взрывном устройстве

В Брянской области мирный житель пострадал, подорвавшись на взрывном устройстве
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

В Брянской области при подрыве на взрывном устройстве был ранен мирный житель. Об этом написал врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«В результате подрыва на взрывном устройстве ранения получил житель Злынки», — написал он.

По его информации, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Ковальчук пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

За минувшие сутки над территорией Брянской области были уничтожены более 200 украинских беспилотников самолетного типа, добавил глава региона.

Ночью несколько российских регионов были атакованы беспилотниками. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, два человека получили несовместимые с жизнью травмы, шестеро пострадали.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Раменском округе — там в результате попадания БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома, расположенного на Северном шоссе. Повреждены два десятка машин, пожары произошли и в Орехово-Зуевском округе, Котельниках, Люберцах и др.

Ранее сообщалось, что дрон влетел в жилой дом в подмосковном Софьине, пострадали пять человек.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!