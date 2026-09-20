Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Выросло число погибших из-за ДТП с лесовозом в Архангельской области

Минздрав: в больнице умерла пострадавшая в ДТП с лесовозом под Архангельском
МЧС России

Число погибших в результате аварии с участием лесовоза, микроавтобуса и легковой машины в Архангельской области выросло до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местного правительства.

По словам чиновника, умерла еще одна пострадавшая — 22-летняя студентка Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова Виктория Дунаева. Ее после ДТП доставили в отделение нейрореанимации Архангельской областной клинической больницы, девушка в течение недели находилась на интенсивном лечении.

«Виктория получила тяжелую сочетанную травму с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой. Она поступила в отделение нейрореанимации <...> в состоянии глубокой комы», — отметил Богданов.

Он рассказал, что врачам, несмотря на приложенные усилия, не удалось спасти пострадавшую.

В заявлении говорится, что после аварии в отделение нейрореанимации той же больницы попала еще одна пострадавшая. Позднее ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве. Сейчас пациентка находится в сознании.

ДТП на трассе M-8 в Архангельской области произошло 11 сентября. В аварию попали легковая машина, лесовоз и микроавтобус. Все транспортные средства после столкновения вылетели в кювет. Изначально сообщалось о 13 погибших. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Архангельской области объявили траур из-за аварии на трассе M-8.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!