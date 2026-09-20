Выросло число погибших из-за ДТП с лесовозом в Архангельской области

Минздрав: в больнице умерла пострадавшая в ДТП с лесовозом под Архангельском

Число погибших в результате аварии с участием лесовоза, микроавтобуса и легковой машины в Архангельской области выросло до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местного правительства.

По словам чиновника, умерла еще одна пострадавшая — 22-летняя студентка Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова Виктория Дунаева. Ее после ДТП доставили в отделение нейрореанимации Архангельской областной клинической больницы, девушка в течение недели находилась на интенсивном лечении.

«Виктория получила тяжелую сочетанную травму с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой. Она поступила в отделение нейрореанимации <...> в состоянии глубокой комы», — отметил Богданов.

Он рассказал, что врачам, несмотря на приложенные усилия, не удалось спасти пострадавшую.

В заявлении говорится, что после аварии в отделение нейрореанимации той же больницы попала еще одна пострадавшая. Позднее ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве. Сейчас пациентка находится в сознании.

ДТП на трассе M-8 в Архангельской области произошло 11 сентября. В аварию попали легковая машина, лесовоз и микроавтобус. Все транспортные средства после столкновения вылетели в кювет. Изначально сообщалось о 13 погибших. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Архангельской области объявили траур из-за аварии на трассе M-8.